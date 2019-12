Alitalia: Patuanelli, "Non la regaleremo a Lufthansa". Interesse anche da Air France-Klm

- Il governo non ha nessuna intenzione di “regalare” Alitalia a Lufthansa. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, chiarisce che il rilancio dell’ex compagnia non è legato alle condizioni del vettore tedesco ma si fonda in primis sul risanamento gestionale, con la valorizzazione al massimo del nuovo prestito ponte da 400 milioni del governo. Al momento non ci sarebbe, poi, l’esigenza dell’ingresso del ministero dell’Economia nel capitale e, tra l’altro, ci sarebbe anche un interesse da parte di Air France-Klm. L’occasione per fare il punto sulla situazione della compagnia aerea è stato il tavolo di confronto con i sindacati, che si è svolto al Mise oggi e al quale ha partecipato anche il commissario unico, Giuseppe Leogrande, che si insedierà domani in azienda. (segue) (Rer)