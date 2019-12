Alitalia: Patuanelli, "Non la regaleremo a Lufthansa". Interesse anche da Air France-Klm (2)

- "Dai giornali sembra che ci sia una interlocuzione costante con Lufthansa per regalarle Alitalia, ma io ho incontrato i rappresentanti dell’azienda una sola volta e mi hanno ribadito la disponibilità a un accordo commerciale ma non a un ingresso nella newco": è stata questa la premessa di Patuanelli, come riferito da alcune fonti sindacali. Il ministro ha subito chiarito anche che oggi non c’è l'esigenza di un intervento del Mef nell’ex compagnia di bandiera, ma che questo non è escluso. Sul nuovo commissario unico, Giuseppe Leogrande, invece, Patuanelli ha affermato: il suo obiettivo è quello di "migliorare il conto economico. L'unica strada possibile era quella del supercommissario e dal primo giorno gli ho dato la disponibilità a creare una squadra per gestire un passaggio delicato e rilanciare l’azienda, ma non c’è il mandato per cederla a Lufthansa". Patuanelli ha quindi ribadito che, anche se ancora è presto per parlare di un piano industriale, dovranno essere tutelati i livelli occupazionali. Al nuovo commissario toccherà, infatti, lavorare sui costi eccessivi della compagnia, ma senza gravare sul personale. Quanto ad Atlantia, invece, il titolare del Mise ha sottolineato che ormai è “un capitolo chiuso”. (segue) (Rer)