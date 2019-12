Alitalia: Patuanelli, "Non la regaleremo a Lufthansa". Interesse anche da Air France-Klm (3)

- Da parte sua, Leogrande, che domani farà il suo ingresso in azienda, ha spiegato che l’intervento di nazionalizzazione “va quantomeno studiato”. “Non c'è nessun tipo di pasta precotta - ha detto al tavolo, come raccontato da fonti sindacali -. Non ho ancora incontrato nessuno ma incontrerò chiunque me lo chieda. Cercherò di fare qualche acquisto velocemente in termini manageriali. Dobbiamo ricordare che il commissariamento non inizia oggi ma è già iniziato due anni fa e ci sono meccanismi che non consentono di guardare al medio periodo per gestire l'impresa. Ho sempre trovato collaborazione da parte dei sindacati e siamo sempre riusciti ad arrivare fino in fondo. Devo capire dove sta il problema costi e chi mi conosce sa che non faccio disastri”. (segue) (Rer)