Alitalia: Patuanelli, "Non la regaleremo a Lufthansa". Interesse anche da Air France-Klm (4)

- Sul fronte sindacale, la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, ha rilevato che “la buona notizia di oggi è che non ci sono esuberi e spezzatini”. Il segretario della Cgil Maurizio Landini invece ha riferito che durante la riunione è stato confermato anche l'interesse di Air France-Klm. "Ci sono diversi interessati. Delta e Air France non sono nella stessa cordata. Sono due possibilità diverse. Non facciamo il tifo per l'uno o per l'altro, guardiamo il piano industriale, poi deciderà il commissario", ha aggiunto. Intanto, domani Patuanelli verrà ascoltato in commissione Trasporti della Camera su Alitalia mentre il 13 gennaio in Aula approderà il decreto che sblocca il prestito ponte da 400 milioni di euro. (Rer)