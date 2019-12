Ex Ilva: ArcelorMittal, esposti a seri rischi di gravi responsabilità penali

- Con il ricorso cautelare i commissari straordinari di Ilva in Amministrazione straordinaria "vorrebbero obbligare ArcelorMittal (sotto la minaccia di una inammissibile 'astreinte' (penalità di mora ndr) dall'iperbolico importo di un miliardo di euro) a svolgere la propria attività in un impianto sotto sequestro che la espone a seri rischi di gravi responsabilità penali". Lo scrivono in un passaggio i legali del gruppo siderurgico franco-indiano nella memoria presentata in vista dell'udienza del 20 dicembre. "In altri termini, le ricorrenti - si legge ancora - chiedono che il giudice del Tribunale civile di Milano ordini ad AM di 'far funzionare le macchine rischiando l'accusa di disastro ambientale'".(Rem)