Credito: Enria (Bce), Deutsche Bank ha chiaro problema con fattibilità modello di impresa

- Principale istituto di credito tedesco, Deutsche Bank ha “chiaramente un problema con la fattibilità del suo modello di impresa”. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (Bce), Andrea Enria, riferisce oggi il quotidiano “Handelsblatt”. Enria ha poi affermato che l'Eurotower ha “guidato” la ristrutturazione avviata da Deutsche Bank per far fronte alle proprie criticità. Per il presidente del Consiglio di vigilanza della Bce, l'autorità monetaria europea considera “positivo” il piano industriale recentemente illustrato dall'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing. Inoltre, Enria ritiene che la banca tedesca stia compiendo “buoni progressi nell'attuazione” dell'iniziativa, nel miglioramento dei controlli e nella riduzione del profilo di rischio”. Secondo Enria, “il recente abbassamento dei requisiti di capitale per Deutsche Bank riflette questi progressi significativi”. (Geb)