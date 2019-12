Sanità Lazio: D'Amato, raccogliere richiesta associazioni per sottoscrizione Patto Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspico che venga raccolto l'appello lanciato da oltre 40 associazioni civiche per la sottoscrizione del Patto per la Salute. Domani è un'occasione importante che non va sprecata. Mi auguro che prevalga un senso di responsabilità e lungimiranza". Lo dichiara, in una nota, l'assessore alla sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)