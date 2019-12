Emilia Romagna: Bonaccini, piano abbattimento rette asili nido priorità per famiglie

- "Il piano per abbattere o azzerare le rette dei nidi che abbiamo avviato già da settembre è una prima importante risposta a un'esigenza vera delle famiglie, come dimostra l'indagine svolta da Iress in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna e presentata oggi, che vede quale prima motivazione della rinuncia a cui troppi genitori sono costretti proprio il costo elevato delle rette di iscrizione". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. In una nota Bonaccini ha spiegato: "Da settembre abbiamo infatti varato una misura straordinaria, poi divenuta strutturale con il bilancio triennale approvato due settimane fa, che taglia le rette con un risparmio medio per le famiglie di circa 1.000 euro a figlio, grazie allo stanziamento di fondi regionali per 18 milioni l'anno. Un piano al quale hanno già aderito tantissimi Comuni, che a partire dall'anno educativo in corso hanno ridotto le rette; alcuni dimezzandole o addirittura azzerandole, integrando con risorse proprie. Il fatto che ora il Governo vada nella stessa direzione, estendendo la misura a livello nazionale, non potrà che rafforzare l'impatto positiva del provvedimento, concepito proprio per abbattere la barriera economica d'accesso per tante famiglie, anche del ceto medio". (segue) (Ren)