Emilia Romagna: Bonaccini, piano abbattimento rette asili nido priorità per famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bonaccini ha poi aggiunto: "Per noi è stato solo un primo passo: come ho già detto, il primo impegno del mio programma e la prima misura della prossima legislatura, se vinceremo, sarà quella di azzerare le liste d'attesa per il nido e i servizi per l'infanzia, estendendo il servizio e rendendolo progressivamente gratuito per le famiglie. Vogliamo infatti fare dell'Emilia-Romagna la regione della conoscenza e si parte dai più piccoli: perché è garantendo a tutti l'accesso a questi servizi educativi che si previene poi l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica. Come è stato certificato ancora pochi giorni fa, l'Emilia-Romagna è la Regione che più investe e più assicura i servizi per l'infanzia. E non è un caso che qui ci sia anche la più alta occupazione femminile. Ma dobbiamo fare un passo avanti, come ci chiedono le famiglie: nessun bambino deve essere escluso, nessuna famiglia deve rinunciare ad un servizio così importante per ragioni economiche e nessun genitore (quasi sempre le donne) deve essere costretto a scegliere tra nido e lavoro. Noi abbiamo questo progetto per il futuro dell'Emilia-Romagna, e sarà probabilmente il più grande investimento educativo mai realizzato in Italia da decenni. Non è un caso che possa partire dall'Emilia-Romagna: proprio qui sono nati i primi asilo nido 50 anni fa, e ancora una volta vogliamo aprire la strada ad un grande cambiamento nazionale". (Ren)