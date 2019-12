Verbania: statale 337 chiusa a Re per smottamento

- A causa di uno smottamento la strada statale 337 “della Valle del Vigezzo” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Re (km 28,400), in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Lo comunica Anas, che spiega che il traffico è deviato con indicazioni sul posto. I percorsi alternativi sono sulla strada provinciale 75, sulla strada statale 34 e la sua prosecuzione svizzera (A13). Il personale e i tecnici Anas (Gruppo FS italiane) sono intervenuti sul posto per le verifiche delle cause e del danno e per programmare gli interventi necessari alla riapertura in piena sicurezza per la circolazione. (Rpi)