Infrastrutture: Albania, Bers lancerà gara per ricostruzione tratte stradali nel 2020

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) lancerà all'inizio dell'anno la gara per la ricostruzione di due importanti tratte stradali in Albania sulla costa ionica e adriatica, Valona-Orikum e Shengjin-Velipoja. Lo riferisce il portale albanese di informazione economica "Monitor.al", citando fonti della Bers. Sono 50 i milioni di euro stanziati dalla Banca per la realizzazione di questi due progetti, tesi a migliorare l'infrastruttura locale nelle aree con grande potenzialità turistiche. Proprio a sostegno del settore del turismo la Bers ha stanziato nel 2019 almeno 100 milioni di euro per un pacchetto di investimenti e assistenza tecnica per fare crescere la competitività nel settore. Altri 100 milioni di euro sono stato erogati a favore dell'azienda statale di produzione di energia elettrica, Kesh, mentre finanziamenti sono stati offerti nel 2019 anche a sostegno delle piccolo e medie imprese con focus particolare al turismo e all'agroindustria. Nel 2018 la Bers ha erogato 300 milioni di euro in vari progetti di cui 10 nuovi, mentre in totale i suoi finanziamenti in Albania ammontano a 1,3 miliardi di euro a sostegno di 86 progetti.(Alt)