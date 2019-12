Balcani: Amendola, Italia sostiene proseguimento processo Allargamento Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia si adopererà a livello europeo per un proseguimento del processo di Allargamento e per l'apertura o la continuazione dei negoziati con i paesi della regione dei Balcani occidentali. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola in un'intervista concessa alla stampa italiana a Belgrado. "L'Italia si è profilata con una lettera, un cosiddetto non paper firmato già da 14 paesi. Insisteremo molto sull'apertura del negoziato con Albania e Nord Macedonia già a partire dal semestre croato, aspettiamo le comunicazioni sull'allargamento che arriveranno a gennaio, incontreremo il commissario all'Allargamento giovedì. La posizione espressa dal presidente del Consiglio Conte e tutto il governo, con il sostegno del parlamento, è quella di insistere sull'apertura dei negoziati e su più speditezza con un crono programma chiaro sul negoziato con la Serbia e con il Montenegro, che ovviamente non può risultare frenato dal dibattito sull'apertura del negoziato con Albania e Nord Macedonia. Sarebbe un doppio errore e vogliamo evitarlo", ha detto Amendola. (Seb)