Sicilia: Musumeci, riqualificazione per Antiquarium di Sciacca (Ag)

- "Il cosiddetto Antiquarium di Monte Kronio, così come è tenuto e gestito, costituisce un'offesa alla tradizione culturale e turistica di Sciacca". Lo ha detto il governatore della Sicilia Nello Musumeci in visita nella città agrigentina. Musumeci ha proseguito: "È un'altra testimonianza dello stato di abbandono in cui è stata lasciata la città dal precedente governo regionale. Assieme alle Terme e alla riapertura del teatro, vogliamo rilanciare il sito del Monte Kronio con un progetto che ho affidato ai vertici del Parco della Valle e su cui vigilerà il dipartimento dei Beni culturali. Alcuni mesi di tempo e si riparte". (Ren)