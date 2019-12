Algeria-Francia: telefonata fra presidente eletto Tebboune e Macron

- Il presidente eletto algerino Abdelmadjid Tebboune ha ricevuto una telefonata dal capo dello Stato francese Emmanuel Macron. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Aps". Nel corso della conversazione, Macron ha espresso le sue "calorose congratulazioni a Tebboune" per aver guadagnato "la fiducia del popolo algerino" alle elezioni tenutesi la settimana scorsa. I due hanno discusso in merito a diverse questioni nelle relazioni bilaterali tra i due paesi e su tematiche internazionali e regionali di interesse comune, indicando "l'importanza di adottare le misure necessarie, tra cui l'attivazione di adeguati meccanismi bilaterali per rafforzare la consultazione politica tra le due parti”. (Ala)