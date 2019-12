Ex Ilva: Labriola (FI), governo smetta di pensare a social e riferisca in Parlamento

- "La questione dell'Ex Ilva si complica di giorno in giorno con la politica che ha delegato i suoi compiti e le sue responsabilità alla magistratura". Lo afferma, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "Ci troviamo di fronte ad una situazione gravissima a livello occupazionale, sociale, impossibile da gestire in assenza di progetti validi e realizzabili. Il governo ha una grandissima responsabilità nei confronti non solo di Taranto ma dell'intero Paese ma continua a giocare con il fuoco in una realtà difficile, in un territorio provato dalla crisi, promettendo cantieri, presentando come risolutivi i giochi del Mediterraneo che sono sicuramente una opportunità ma non risolleveranno certo le sorti della mia terra. L'esecutivo la smetta di pensare ai social, venga a riferire in Parlamento e si concentri su una crisi gravissima che rischia di finire molto male", conclude Labriola.(Com)