Autostrade: rinnovo contratto risultato importante che valorizza impegno 7000 lavoratori (2)

- Altro punto qualificante dell'accordo - continua il comunicato - è la contribuzione delle aziende alla previdenza integrativa: è stata infatti elevata dal 3,5 per cento al 4,5 per cento la contribuzione aziendale a questo istituto, confermando la volontà del comparto di offrire la maggior tutela previdenziale al proprio personale. Dal punto di vista retributivo viene previsto a regime un incremento di 135 euro lordi, che tiene conto sia delle necessità di recupero del potere di acquisto dei salari che degli impegni che Autostrade per l'Italia dovrà affrontare a seguito della realizzazione di rilevanti investimenti sulla rete autostradale. (Com)