Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare Mobilità, presieduta dal consigliere Carlo Monguzzi. All'ordine del giorno le frenate della metropolitana. Presenti l'assessore Marco Granelli, la direzione Mobilità e una rappresentanza di Atm.Palazzo Marino - Sala commissioni, piazza della Scala 2 (dalle 14.30 alle 15.30)REGIONEL'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera partecipa alla presentazione del progetto nazionale riguardante la ricerca sul carcinoma polmonare promossa e coordinata dall'Istituto Tumori di Milano, che supervisionerà il lavoro di altri 10 centri oncologici. Sono coinvolti anche i medici di famiglia della SIMG che recluteranno i partecipanti allo studio. All'appuntamento partecipano anche Ugo Pastorino (Direttore Dipartimento di Chirurgia Toracica dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano), Giovanni Apolone (Direttore Scientifico dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano), Ovidio Brignoli (Vice Presidente SIMG) e Gerardo Medea (Direttivo Nazionale SIMG).Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Fabio Filzi 22 (ore 10.30)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il vicepresidente Fabrizio Sala partecipano alla conferenza di presentazione di 'Milano Monza Open-Air Motor show'. L'evento è in programma tra il 18 e il 21 giugno 2020 e coinvolgerà l'Autodromo di Monza, le città di Milano e Monza e l'intera regione. Partecipano: Andrea Levy, presidente Milano Monza Motor Show; Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI; Dario Allevi, Sindaco di Monza; Giuseppe De Bellis, direttore Sky TG24; Andrea Cardinali, direttore generale UNRAE.Palazzo Lombardia, Sala stampa, piazza Città di Lombardia 1 (ore 12.00)L'assessore alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità della Regione Lombardia Stefano Bolognini interviene, su delega del presidente Attilio Fontana, interviene al convegno “Edilizia residenziale pubblica, quale futuro? Esperienze a confronto”. Ai lavori partecipa anche l'assessore regionale alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, coordinatrice del Tavolo Territoriale di Bergamo. In programma, tra gli altri, gli interventi del presidente di Aler Bergamo, Lecco e Sondrio Fabio Danesi, del direttore generale dell'Ats Bergamo Massimo Giupponi e del presidente di Federcasa Luca Talluri.Centro congressi Giovanni XXIII, sala Oggioni, viale Papa Giovanni XXIII 106 (ore 14.30)Regione Lombardia e UniCredit presentano “Concerto d'Inverno”, l'appuntamento musicale gratuito aperto alla città, con gli Strumentisti della Filarmonica della Scala.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia (ore 19.15) (segue) (Rem)