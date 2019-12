Lombardia: ok da Consiglio regionale a atto su conflitto di attribuzione per referendum legge elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale procedura, viene specificato nel testo, “permetterebbe di ammettere la sospensione degli effetti del referendum, un passaggio che consentirebbe al Parlamento di correggere la legge elettorale qualora il referendum venisse dichiarato ammissibile, salvaguardando così la volontà popolare”. Forte contrarietà, “nel metodo e nel merito”, è stata espressa dai gruppi di opposizione, in particolare Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Per Jacopo Scandella, consigliere regionale dem, l’atto amministrativo approvato è “un obbrobrio giuridico, un blitz per condizionare la Corte Costituzionale prima che si pronunci sul referendum leghista sulla legge elettorale. Quel testo è illegittimo e lo sa anche la Lega, che chiede un procedimento assurdo per cercare di evitare la bocciatura. È incredibile come il partito di Salvini pieghi il Consiglio alle sue esigenze”. “Desta preoccupazione la proposta di sollevare il conflitto di attribuzione per il referendum elettorale - aveva detto prima del voto Marco Fumagalli, capogruppo a Palazzo Pirelli del M5s Lombardia - La Lega percorre una strada impervia che mette in discussione i fondamenti della nostra democrazia mettendo la Lombardia a rischio Catalogna. Per di più le spese legali per sostenere il conflitto di attribuzione saranno elevate e a carico dei contribuenti che pagheranno il costo inutile della propaganda leghista”. (Com)