Myanmar: presidente U Win Myint riceve premier Vietnam Phuc, focus su cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Mar Cinese Meridionale, i due leader hanno affermato che Vietnam, Myanmar e altri paesi membri dell'Asean devono sostenere la posizione del gruppo sulla risoluzione delle controversie mediante misure pacifiche sulla base del rispetto del diritto internazionale. Il presidente U Win Myint ha affermato di aver sostenuto il rafforzamento della collaborazione per ottenere importanti risultati per il 45mo anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2020 e si è congratulato con il Vietnam per la sua elezione a membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il periodo 2020-21. Il presidente birmano ha affermato che la visita in corso di Phuc contribuisce a rafforzare l'amicizia tradizionale e la cooperazione globale tra i due paesi, sottolineando che il Vietnam è sempre stato un amico fidato e solidale del Myanmar. (segue) (Fim)