Myanmar: presidente U Win Myint riceve premier Vietnam Phuc, focus su cooperazione (4)

- Sempre nella giornata di oggi, Phuc ha incontrato il presidente dell'Assemblea dell'Unione del Myanmar T Khun Myat, che si è complimentato con il premier vietnamita per i risultati raggiunti nelle riforme del paese. “Ha trasformato il Vietnam in una delle economie in più rapida crescita nella regione”, ha detto Myat, auspicando che il Vietnam possa condividere la sua esperienza nello sviluppo economico con il Myanmar. Khun Myat ha ringraziato il Vietnam per aver supportato il Myanmar nei forum internazionali, tra cui le Nazioni Unite e l'Asean. (segue) (Fim)