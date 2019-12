Myanmar: presidente U Win Myint riceve premier Vietnam Phuc, focus su cooperazione (5)

- Ieri, nella sua prima giornata di visita, Phuc ha incontrato il consigliere di Stato del Myanmar Aung San Suu Kyi, con la quale ha discusso delle misure per espandere la cooperazione tra i due paesi. Aung San Suu Kyi si è congratulata con il Vietnam per i risultati raggiunti nello sviluppo socioeconomico. Per quanto riguarda i rapporti nei settori di sicurezza e difesa, hanno concordato di espandere la cooperazione nella marina, nella medicina militare, nell’industria della difesa, nella logistica, nella gestione delle frontiere e nell’intelligence e nella lotta a crimini transfrontalieri, terrorismo, migrazione illegale e riciclaggio di denaro. Si sono impegnati inoltre a promuovere negoziati per accordi sull'estradizione e il trasferimento di prigionieri, nonché sulla protezione delle informazioni riservate. (segue) (Fim)