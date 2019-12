Myanmar: presidente U Win Myint riceve premier Vietnam Phuc, focus su cooperazione (6)

- Il primo ministro vietnamita ha ringraziato il governo del Myanmar per aver autorizzato l'importazione di frutti del drago, mentre ha apprezzato gli sforzi del paese per rimuovere le difficoltà che le aziende di Hanoi devono affrontare nel paese. Phuc ha invitato il Myanmar a rimuovere le barriere tecniche per le merci del Vietnam, creare condizioni favorevoli per le imprese vietnamite per accedere a maggiori opportunità di investimento e di impresa in Myanmar, accelerare la concessione di licenze e incentivare gli investitori vietnamiti nel paese. (segue) (Fim)