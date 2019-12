Myanmar: presidente U Win Myint riceve premier Vietnam Phuc, focus su cooperazione (7)

- I due leader hanno anche discusso dei piani per favorire la cooperazione in agricoltura, telecomunicazioni, miniere, energia e costruzioni. Aung San Suu Kyi ha concordato di agevolare per le imprese vietnamite lo sviluppo di progetti relativi a cavi ottici, infrastrutture di telecomunicazione, It, sviluppo sociale, sviluppo di e-government, sfruttamento di petrolio e gas e fornitura di servizi e costruzione in Myanmar. Le due parti si sono impegnate a cooperare nei forum regionali e globali. Dopo i colloqui, i leader vietnamiti e birmani hanno assistito alla firma e alla consegna dei documenti di cooperazione, compreso un piano d'azione per l'attuazione del partenariato globale di cooperazione per il 2019-24, un protocollo d'intesa sull'agricoltura e lo sviluppo rurale, un protocollo d'intesa tra i due ministeri degli Esteri e una nota diplomatica che modifica l'accordo sull'esenzione dal visto per i titolari di passaporto ordinario di entrambi i paesi. (segue) (Fim)