Myanmar: presidente U Win Myint riceve premier Vietnam Phuc, focus su cooperazione (8)

- Myanmar e Vietnam hanno approfondito le relazioni bilaterali anche attraverso visite ufficiali, tra cui un viaggio ad Hanoi del presidente del parlamento del Myanmar nel 2017 e una visita a Naypyidaw della presidente dell'Assemblea nazionale Nguyen Thi Kim Ngan nel 2016. I due paesi hanno inoltre collaborato in forum parlamentari multilaterali e regionali, in particolare l'Unione interparlamentare e l'Assemblea interparlamentare dell'Asean. Anche i gruppi parlamentari di amicizia e i parlamentari dei due paesi si sono impegnati in scambi e nella condivisione di esperienze. (Fim)