Libia: Amendola, visita Di Maio elemento positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi in Libia è un elemento positivo che rilancia il tema della cooperazione tra i paesi europei nell'ottica della risoluzione del conflitto. Lo ha sottolineato il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola, parlando alla stampa italiana al termine della sua visita di ieri e oggi a Belgrado. Secondo Amendola, nel quadrante del Mediterraneo allargato e nei Balcani i conflitti, le turbolenze e le tante sofferenze che derivano dal passato “vanno risolte”. La presenza del ministro Di Maio oggi in Libia, per Amendola, ha avuto il merito di riaprire “il tema della cooperazione tra i paesi europei per risolvere il conflitto in Libia, perché l’Europa, come l’Italia, devono affermare che non c’è soluzione militare prima che questo conflitto civile scivoli in una guerra per procura dove altri paesi intervengano per dirimere la divisione che si è creata dal mese di aprile scorso”. "L’Italia - ha aggiunto Amendola - in Libia, come nel Mediterraneo, si attiva e spingerà verso la conferenza Berlino per una risoluzione dei conflitti”.(Seb)