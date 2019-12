Alitalia: Lega, governo vago, chiediamo audizione Commissario straordinario

- I deputati della Lega in commissione Trasporti alla Camera non accettano "l'incertezza mostrata dal governo su Alitalia" e chiedono "con urgenza l'audizione del Commissario straordinario che, da quanto ci risulta, si insedierà domani". A margine delle audizioni in commissione Trasporti nell'ambito dell'esame del dl Alitalia, Alessandro Morelli, Elena Maccanti, Giuseppe Donina, Massimiliano Capitanio, Fabrizio Cecchetti, Antonietta Giacometti, Edoardo Rixi, Giovanni Tombolato e Adolfo Zordan, aggiungono: "Parrebbe perdere quota nell'esecutivo l'ipotesi nazionalizzazione dell'azienda e, stando alle notizie trapelate dagli organi di stampa, si fa sempre più concreto lo scenario dello spacchettamento della compagnia di bandiera, che comporterebbe migliaia di esuberi, ma il governo resta vago e non chiarisce. E' evidente - concludono i parlamentari del Carroccio - che manchi da parte dell'esecutivo una visione industriale e che tutto sia stato rimesso nelle mani del Commissario straordinario, che per tale ragione vorremmo audire al più presto".(Com)