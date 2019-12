Rifiuti Roma: Ama, nessun allarme radioattività nei materiali raccolti

- I carichi di materiali provenienti dalle attività di spazzamento e raccolta dei rifiuti indifferenziati non destano alcun tipo di allarme radioattività, come riportato oggi da alcuni quotidiani, perché evidenziano una presenza radiometrica irrilevante. Questa, infatti, nei pochi casi in cui si riscontra, non supera lo 0,1 circa. In buona parte dei casi, la radioattività è già presente in natura. Elementi come il radon (gas inerte radioattivo di origine naturale) possono infatti essere già naturalmente presenti nelle cosiddette "terre di spazzamento" (foglie, terriccio, polveri, pietre, ecc.). Lo comunica AMA in riferimento a quanto riportato oggi da alcuni media. (Com)