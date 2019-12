Sanità: Pietro Frazzi nuovo direttore dell'istituto zooprofilattico di Lombardia ed Emilia Romagna

- La Regione Lombardia ha approvato la delibera con cui si nomina, di concerto con la Giunta regionale della Regione Emilia Romagna, il dottor Piero Frazzi direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. La nomina - fa sapere una nota di Palazzo Lombardia - ha una durata di quattro anni con decorrenza dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2023. Al nuovo direttore generale sono stati assegnati gli obiettivi, concordati tra le due Regioni, di ridefinizione dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento delle aree dei controlli, del personale e degli approvvigionamenti; definizione di un quadro pluriennale degli investimenti in raccordo con la programmazione della Regione Lombardia e della Regione Emilia Romagna con particolare attenzione all'innovazione e allo sviluppo del patrimonio dell'istituto; sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle scelte strategiche e dei programmi di attività e di controllo previsti dalla normativa nazionale e regionale; implementazione e sviluppo di metodiche necessarie al controllo degli alimenti e dell'alimentazione animale; sviluppo di progetti innovativi concordati con la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna in ambito di sanità e benessere animale e di sicurezza alimentare; sviluppo della funzione di sorveglianza epidemiologica a supporto delle politiche sanitarie regionali in tema di sanità pubblica veterinaria e infine di definizione del piano pluriennale delle attività in raccordo con la programmazione sanitaria della Regione Lombardia e della Regione Emilia Romagna (segue) (com)