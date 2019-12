Ue: Gentiloni, Commissione impegnata per transizione energetica equilibrata

- C'è un grande impegno da parte della Commissione europea per mobilitare risorse per una transizione ambientale che sia equilibrata. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. Il rischio di perdere posti di lavoro con la transizione verso la neutralità climatica a metà secolo "deve essere una preoccupazione molto presente. Perché è ovvio che quando cambiamo il modello della nostra crescita economica, con l'obiettivo di una neutralità di emissioni di anidride carbonica al 2050, l'Europa primo continente ad arrivare a questo obiettivo, i cambiamenti che si producono possono mettere a rischio anche dei posti di lavoro oltre a crearne certamente di nuovi. Ma il fatto che se ne creino di nuovi non tranquillizza quelli che sono a rischio di perderli", ha detto Gentiloni. "C'è un grosso impegno della Commissione europea per mobilitare risorse fino a 100 miliardi di euro in questo fondo per una transizione equilibrata, che credo verrà incontro alle regioni e ai settori industriali che possono essere più colpiti da questa transizione ambientale. E quindi riguarderà anche regioni e settori industriali di un paese come l'Italia", ha concluso. (Beb)