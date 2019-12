Algeria: presidente partito opposizione Jil Jadid disponibile a dialogo chiesto da Tebboune

- Il presidente del partito dell’opposizione algerina Jil Jadid (Nuova generazione), Soufiane Djilali, ha espresso la sua disponibilità a partecipare al dialogo chiesto dal presidente eletto, Abdelmadjid Tebboune, indicando che non parteciperà a nessun governo e non accetterà nessuna funzione politica al di fuori della volontà popolare. Nel corso di una conferenza stampa, ha dichiarato che "il suo partito politico, nonostante il boicottaggio delle elezioni presidenziali del 12 dicembre, interagirà in modo responsabile con il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, in modo che le azioni concrete intraprese dall'autorità vengano gradualmente giudicate". "Oggi ci troviamo di fronte a una politica del fatto compiuto che dobbiamo affrontare solo con il linguaggio del dialogo", ha aggiunto. Inoltre, Soufiane ha invitato il presidente eletto a "dare forti segnali a favore della volontà popolare, in particolare liberando i prigionieri di coscienza, aprendo spazi mediatici e avviando un dialogo sincero".(Ala)