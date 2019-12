Ex Ilva: ArcelorMittal, inammissibile intervento Procura Milano in causa civile

- I legali di ArcelorMittal ritengono inammissibile l'intervento della Procura di Milano nella causa civile sul ricorso d'urgenza presentato dai commissari di Ilva in Amministrazione straordinaria contro la decisione di ArcelorMittal di recedere dal contratto d'affitto dei rami di azienda dell'ex Ilva. "Che la Procura della Repubblica - si legge in un passaggio della memoria di 57 pagine presentata dal gruppo siderurgico franco-indiano in vista dell'udienza del 20 dicembre - possa, come tale, versare in un giudizio civile (peraltro di natura cautelare) elementi istruttori acquisiti al di fuori di ogni contraddittorio (e di ogni competenza), nonché del controllo del giudice civile è evenienza, a nostra memoria, mai verificatasi in Italia e, per quanto si sappia, in alcuno Stato di diritto". (Rem)