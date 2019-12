Ue: Amendola a Belgrado, Europa luogo di pace e prosperità

- Il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, informa su Facebook di trovarsi "a Belgrado da ieri per una visita istituzionale, da ministro per gli Affari europei", ma ricorda: "Anche nel 1999 ero a Belgrado, sotto le bombe. Ricordo il suono delle esplosioni e la paura negli occhi delle persone. Ripenso a Tom Benetollo, uomo di pace, che guidava quella visita, e alla sua lezione: 'Qualcuno ci prova. Non per eroismo o narcisismo, ma per sentirsi dalla parte buona della vita. Per quello che si è'. Sono passati 20 anni - continua Amendola -, la guerra non alberga più nei Balcani, anche se i segni di quei conflitti sono ancora ben visibili. Custodire la memoria di quello che è stato significa far sì che non accada più". Il ministro poi osserva: "Soltanto l'Europa, la nostra comunità di destino, ha la forza allargando e includendo, riconducendo all'unità le diversità di storie, culture e fedi, di costruire un luogo di pace e prosperità, dove i conflitti siano solo un lontano ricordo". (Rin)