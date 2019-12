Imprese: Terna, da gennaio 2020 Donnini responsabile struttura Strategie, sviluppo e dispacciamento

- Dal primo gennaio 2020 Giacomo Donnini sarà il nuovo responsabile della struttura Strategie, sviluppo e dispacciamento di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale. Come riferisce un comunicato stampa, Donnini, in Terna dal 2018, è attualmente responsabile, nell’ambito della stessa struttura, di Pianificazione rete e Interconnessioni. Nato nel 1969, laureato in Ingegneria meccanica all’Università di Firenze, Giacomo Donnini vanta una molteplice esperienza nel settore energetico ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in ambito infrastrutture di rete, generazione tradizionale e rinnovabili, impianti di produzione oil&gas e stoccaggio gas. L’amministratore Delegato di Terna, Luigi Ferraris, a nome dell’intera azienda ringrazia sentitamente Luigi Michi, che il 31 dicembre 2019 lascerà il gruppo, per il prezioso lavoro svolto in questi anni e per il significativo contributo dato all’azienda al fine di rafforzarne il ruolo di System Operator nel contesto della attuale transizione energetica. (Com)