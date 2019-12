Pomezia: nuovi pc e corsi di formazione per i centri anziani

- "Giornata di festa ai quattro Centri anziani della nostra Città. Grazie al finanziamento regionale ottenuto dal Comune nell'ambito del 'Progetto te-Lazio per la terza età', le strutture di Pomezia, Torvaianica, Martin Pescatore e Campo Ascolano ieri hanno ricevuto nuovi strumenti informatici e contributi per corsi di formazione". Lo comunica, in una nota, il Comune di Pomezia. "Ogni Centro anziani ha utilizzato il contributo regionale per finanziare diverse attività. Nel dettaglio, per la struttura di Pomezia un corso di ginnastica dolce, un pc, un condizionatore e un contributo per lavori di piccola manutenzione - spiega la nota -. Per Torvaianica un corso di alfabetizzazione informativa e uno per l'utilizzo di defibrillatore, un pc, due condizionatori e il noleggio di un bus per un'iniziativa sociale; per la struttura di Campo Ascolano un pc, un corso di balli di gruppo e uno di alfabetizzazione informativa e un contributo per l'acquisto di vari materiali. Per Martin Pescatore un pc, un defibrillatore e un corso per l'utilizzo del macchinario, un corso di alfabetizzazione informativa, un condizionatore e un contributo per l'acquisto di vari materiali". "Una bella esperienza di socializzazione – afferma l'assessore Miriam Delvecchio presente alla consegna – che favorisce l'accrescimento culturale delle persone anziane con attività come i corsi di alfabetizzazione informatica o di ginnastica dolce. L'Amministrazione comunale promuove e valorizza il ruolo della terza età nella società anche attraverso un interscambio culturale tra le diverse generazioni".(Com)