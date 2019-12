Balcani-Ue: Amendola, Italia insiste per scelta di apertura e di coraggio (2)

- Secondo il ministro, la Serbia è il paese che sta negoziando insieme al Montenegro "in maniera più decisa". Amendola ha annunciato che giovedì a Roma incontrerà il commissario Ue all'Allargamento, Oliver Varhelyi, sottolineando che l'Italia chiede all'Ue un “crono programma più spedito” e al contempo "continueremo a sostenere l'apertura dei negoziati per Albania e Macedonia del Nord". Nella visione di Amendola, il governo italiano sostiene l'allargamento dell'Ue perché è una "scelta strategica" che ha un “significato storico" anche dopo ultime vicende, come la Brexit, e “rafforza l’alleanza europea in vista di una competizione globale che si fa sempre più forte e più accesa”. (Res)