Egitto-Stati Uniti: al via visita segretario aggiunto Vicino Oriente David Schenker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario aggiunto per gli affari del Vicino Oriente Usa, David Schenker, darà il via oggi a una visita in Egitto che si concluderà il 20 dicembre. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa. Durante il suo viaggio in Egitto, Schenker incontrerà alti funzionari egiziani per discutere delle forti relazioni bilaterali e per scambiare opinioni su questioni regionali. Incontrerà funzionari della Lega araba al Cairo e visiterà anche la forza multinazionale e gli osservatori di stanza nel Sinai. (Was)