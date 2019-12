Ict: Conte, vogliamo rendere Italia una smart nation

- "Vogliamo approfittare di questa esperienza di governo per aiutare la Pubblica amministrazione e le imprese a percorrere insieme a noi un cammino per rendere finalmente l'Italia una vera e propria smart nation". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla presentazione del Piano nazionale per l'innovazione, a Roma. (Rin)