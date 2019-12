Ex Ilva: ArcelorMittal, inammissibile intervento Procura Milano in causa civile (2)

- Nell'atto di intervento dei pm milanesi erano presenti i primi riscontri investigativi dell'indagine sul caso ex Ilva, tra cui anche le testimonianza di alcuni dirigenti di ArcelorMittal sentiti in Procura nei giorni precedenti all'udienza del 27 novembre scorso. Per i legali del gruppo siderurgico franco-indiano con l'ingresso dei magistrati inquirenti nel contenzioso "il processo civile si trasforma paradossalmente in un'appendice di un'indagine penale". In questa cornice gli avvocati di ArcelorMittal "chiedono preliminarmente l'immediato stralcio - in quanto atto estraneo a un giudizio civile - della memoria di costituzione depositata dalla Procura della Repubblica di Milano nonché della relativa documentazione e ribadiscono che non può riconoscersi alcun valore alle dichiarazioni di cui, arbitrariamente in questa sede, la stessa Procura pretende di avvalersi".(Rem)