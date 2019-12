Ict: Conte, vogliamo realizzare al più presto l'identità digitale

- "L'innovazione sarà una spinta a tutti i settori dell'economia e della società. Dobbiamo avanzare a passi sempre più spediti nel campo della digitalizzazione, dell'automatizzazione, dell'Intelligenza artificiale: è un mondo affascinante che non ci deve spaventare. Vogliamo realizzare al più presto un'identità digitale, vogliamo correre. E vogliamo uno sviluppo tecnologico anche etico e responsabile, che non sia discriminatorio". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione della presentazione del Piano nazionale per l'innovazione, a Roma.(Rin)