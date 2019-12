Verde: Campidoglio, falsi dati diffusi da stampa su caduta alberi, nel 2019 solo 72 casi

- "Sono privi di fondamento i dati diffusi da alcuni organi di stampa secondo i quali sarebbero stati 460 gli alberi crollati a Roma nel 2019. Tali numeri sono inesatti e non trovano corrispondenza in alcuna fonte ufficiale. Al riguardo si precisa che inoltre che durante l'ondata di maltempo del 13 dicembre scorso si contano 43 alberi caduti e non 60 che è invece il numero totale degli interventi effettuati dal Centro emergenza verde del dipartimento Tutela ambientale". Così il Campidoglio in una nota. "Al momento - prosegue la nota - il dipartimento sta registrando gli schianti di alberi avvenuti nell'anno in corso con un dato parziale che ammonta a 72 esemplari. Per quanto riguarda l'anno 2018, infine, in base ai dati in possesso del dipartimento gli alberi caduti risultano essere 178 e non 400 come riportato dalle stesse testate, e vanno associati in particolare alla nevicata di febbraio". (Com)