Natale: Milano Ristorazione distribuisce panettone in tutte le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano Ristorazione ha deciso di distribuire il panettone come gesto di augurio ai bambini e alle bambine delle scuole milanesi al termine del pranzo. Oggi ne è stata distribuita una fetta come dessert in tutte le scuole primarie, domani sarà offerto nelle scuole d’infanzia e in quelle secondarie di primo grado. Agli utenti con dieta speciale che, a seguito delle esclusioni previste dalla dieta, non potranno consumare il panettone - assicura una nota di Milano Ristorazione - verrà proposta un’alternativa compatibile con il proprio regime alimentare. “Questa fetta di panettone è il nostro augurio di buon Natale, – dichiara il presidente di Milano Ristorazione, Bernardo Notarangelo – un dolce augurio di buone feste a tutte le bambine e i bambini che mangiano con noi ogni giorno, alle loro famiglie e al personale scolastico, da parte di Milano Ristorazione e dei suoi dipendenti”. “Abbiamo voluto portare simbolicamente il panettone in una scuola per augurare di persona un felice Natale a tutti i bambini e ai ragazzi in città – commenta l’assessora all’Educazione Laura Galimberti –. È stato un anno intenso, a tratti complicato, ma è importante che sappiano che siamo sempre al loro fianco e che l’Amministrazione lavora ogni giorno pensando a loro e al loro benessere”. Il progetto “Frutta a metà mattina”, nelle scuole primarie che vi aderiscono, verrà sospeso, quindi non sarà distribuita la frutta per la merenda di metà mattina, ma sarà somministrato il panettone a fine pranzo.(com)