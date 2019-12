Autonomia: Fontana, non possiamo più accettare di essere presi in giro, governo dica cosa vuole fare

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato, a margine del Consiglio regionale a Palazzo Pirelli, gli esiti del vertice di maggioranza di ieri a Palazzo Chigi, in cui si è discusso del dossier autonomia. "È certo che i dubbi, le perplessità e le preoccupazioni che avevo espresso all'inizio di questo percorso si stanno rivelando fondate", ha detto il governatore lombardo. "Temo che questo governo - ha proseguito Fontana - non sia in grado di portare avanti nessuna riforma seria ed importante. Penso che per una questione di rispetto nei confronti dei cittadini lombardi e veneti che hanno votato al referendum e dei governatori che si sono impegnati per portare avanti questo progetto debbano avere almeno il buon gusto di dire cosa ne pensano e qual sia la loro decisione". "Non possiamo più accettare di essere presi in giro con tentativi di portare sempre la palla avanti senza arrivare a una risposta. Ci dicano cosa vogliono fare", ha concluso Fontana. (Rem)