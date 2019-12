Fisco: Conte, pagamenti digitali modo migliore per contrastare economia sommersa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo che il modo migliore per contrastare l'economia sommersa - che tanto ci ferisce perché si ragiona di 80-100 miliardi - è quello di offrire un ventaglio di possibilità ai cittadini, agli operatori economici, per andare sempre più verso i pagamenti digitali, senza penalizzare chi ancora vuole utilizzare il contante. Solo così daremo impulso alla crescita e ridurremo la burocrazia". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla presentazione del Piano nazionale per l'innovazione, a Roma. (Rin)