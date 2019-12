Croazia: Fmi, sviluppo nel 2020 manterrà la dinamica attuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo economico della Croazia manterrà la dinamica attuale, a patto che il governo guidato da Andrej Plenkovic continui con le "politiche ragionevoli". E' quanto si legge nella dichiarazione finale rilasciata dopo la visita annuale della delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) a Zagabria. Secondo quanto riferisce il sito web di informazione "Novac", l'Fmi ha a ogni modo evidenziato che "la Croazia deve aspirare a limitare il divario rispetto al resto dell'Europa, ovvero mirare a obiettivi maggiori". Il Pil pro capita croato è infatti pari al 63 per cento della media europea e "se la Croazia aspira ad avvicinare questo dato alla media europea del 15 per cento entro il 2030, l'economia croata dovrebbe crescere a un tasso superiore dell'1,5 per cento rispetto alla media europea". Tale divario "non può essere superato con politiche che incentivano la spesa pubblica senza investimenti". L'Fmi ritiene che "la Croazia dovrebbe aumentare la quantità e la qualità degli investimenti del settore pubblico, che dovrebbero essere accompagnati da investimenti privati". Questo significa che "una parte dei mezzi pubblici va reindirizzata dalle spese correnti a investimenti capitali, senza aumentare le tasse". Il bilancio, secondo l'istituto internazionale, "dovrebbe incentivare la crescita economica, invece di essere speso per sovvenzioni, indennizzi e altre spese correnti". (Zac)