Regeni: Pd, ringraziamo Procura, ora collaborazione con Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lia Quartapelle e Debora Serracchiani, rispettivamente capigruppo Pd nella commissione Esteri alla Camera e vicepresidente della commissione d'inchiesta sulla morte di Regeni, a margine dell'audizione del procuratore facente funzioni di Roma, Michele Prestipino, e del sostituto procuratore, Sergio Colaiocco , sottolineano che la Procura di Roma "ha fornito un quadro molto esaustivo del lavoro impressionante di inchiesta fatto che ha portato ad escludere depistaggi, individuare i responsabili, il contesto in cui sono avvenute le torture e l'omicidio di Giulio e il perimetro d'azione. Esprimiamo - affermano in una nota - il nostro enorme ringraziamento per il fantastico lavoro portato avanti dalla Procura, certi che il lavoro della Commissione e la collaborazione istituzionale con gli inquirenti potrà portare a un rapido avanzamento delle indagini".(Com)