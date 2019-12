Difesa: Nave Marceglia termina il proprio impegno nell'Operazione Atalanta

- ​Rientrata in Italia la fregata Antonio Marceglia. La nave ha recentemente concluso la sua partecipazione, come flagship, all’operazione antipirateria europea Eunavfor - Atalanta, assicurando i compiti di presenza e sorveglianza lungo le linee di traffico marittimo finalizzate al contrasto del fenomeno della pirateria nella zona compresa tra il Mar Rosso, il Golfo di Aden e parte dell’Oceano Indiano. A Taranto, dove effettuerà una sosta logistica, l’equipaggio di nave Marceglia è stato accolto dal capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone. Da bordo della fregata italiana il capitano di vascello Armando Simi ha esercitato il comando tattico dell’operazione, nel ruolo di Force Commander della forza navale. Sotto il suo comando, riferisce il sito web della Marina, le unità navali assegnate hanno pattugliato le aree di interesse e i corridoi di transito delle unità mercantili contribuendo a scoraggiare gli atti di pirateria, in collaborazione con le altre forze navali presenti in area. (segue) (Res)