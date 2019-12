Municipio Roma II: ora centro ricreativo ed educativo per bambini e ragazzi

- Un centro ricreativo ed educativo autogestito. E’ questo il contenuto della delibera discussa e approvata oggi dal consiglio dei bambini e dei ragazzi riunito nell'aula consiliare del Municipio Roma II. "L’idea, presentata alla presidenza, alla giunta e al consiglio del Municipio Roma II è quella - spiega in una nota il Municipio II - di dare vita ad un luogo informale dove i ragazzi possano incontrarsi, socializzare, organizzare attività e prendersi cura del territorio. L’ambiente, il tempo libero, la scuola sono le tematiche poste al centro del dibattito. Per l’occasione il consiglio dei bambini e dei ragazzi, rappresentativo di tutti gli alunni del territorio dagli 8 ai 14 anni e coordinato dall'associazione "Il Cenacolo", ha eletto il nuovo sindaco: Niccolò Rodolico dell’Istituto Winckelmann che guiderà l’organismo nel prossimo anno". "Una giornata straordinaria che racconta il bisogno dei ragazzi e delle ragazze del territorio di partecipare attivamente alla vita della nostra comunità", commentano la presidente del Municipio Francesca Del Bello e l’assessore alle politiche educative Emanuele Gisci. "Questo progetto insegna ai ragazzi le regole della democrazia, del rispetto delle opinioni degli altri ma è anche uno strumento utile per noi perché ci mette a contatto con i desideri e i bisogni più semplici, genuini e veri riportando la politica sul terreno delle idee e dei contenuti".(Com)