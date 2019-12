Firenze: presentata a Palazzo del Pegano l'iniziativa "Terre di presepi"

- Questa mattina a Palazzo del Pegaso a Firenze è stata presentata l'iniziativa "Terre di presepi". Si tratterà della sesta edizione e da questa gli organizzatori hanno preso spunto per dar vita all’associazione nazionale delle Città dei presepi, la cui nascita è stata siglata questa mattina in sala Barile. Il presidente del consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani ha detto: "“Il presepe rivive nella tradizione popolare toscana, ve ne sono oltre 7mila solo nella nostra regione e presentarli qui a palazzo del Pegaso esprime la volontà di dare sostegno alla neonata associazione nazionale delle Città dei presepi, una realtà che possa aiuta il marketing e la promozione di uno degli aspetti qualificanti dell’identità toscana”. Il consigliere regionale Enrico Sostegni ha dichiarato: "La Toscana si conferma terra di presepi. Oggi un’esperienza regionale importante si trasforma e diventa una rete nazionale delle Città dei presepi”. Il consigliere regionale Andrea Pieroni ha ribadito l’importanza di “una realtà che sta crescendo e coinvolge comunità e interi paesi”. “Il presepe è uno spazio di aggregazione attorno a una tradizione antica e rappresenta un’occasione per riflettere anche sull’attualità”. Il coordinatore dell’iniziativa Fabrizio Mandorlini ha parlato delle “cinque rappresentazioni, provenienti da Cerreto Guidi, Castelfiorentino, Forcoli e San Miniato che sono ospiti alla mostra ‘100 Presepi in Vaticano’” e che “sono stati visitati da Papa Francesco”. Tra questi ci sarà il ‘presepe ecologico’ che si illuminerà pedalando su una bicicletta, realizzato dai presepisti di Castelfiorentino. (segue) (Ren)