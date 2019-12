Firenze: presentata a Palazzo del Pegano l'iniziativa "Terre di presepi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutta la Toscana, hanno spiegato gli organizzatori, sarà coinvolta nell'iniziativa a partire dalla Lunigiana con l'unicità del presepe vivente di Equi Terme, al primo presepe meccanizzato d'Italia a Pallerone, agli oltre trecento presepi di Regnano, per poi passare in Garfagnana con Pieve Fosciana, Coreglia Antelminelli, Ghivizzano, Bagni di Lucca, Pescaglia e tutte le località della valle dei presepi. Scavalcando il passo delle Radici, una puntata in Emilia Romagna per visitare le mostre di Gazzano e alla biennale di Montefiorino. Si arriva in Lucchesia, nel Pistoiese (Le Piastre, Pescia, Veneri, Traversagna), nel Pratese con Borgo della Rocca a Montemurlo, Oste, Vergaio, Campi Bisenzio, fino alle porte di Firenze con Lecore, San Miniato a Signa e la parrocchia dei Bassi in via dell'Argingrosso. Ruota, Nicosia di Calci, Tre Colli, Calci hanno creato un "anello presepiale" intorno al Monte Serra che continua nel pisano passando per San Giovanni alla Vena, Calcinaia, Pontedera, Cascina, Pisa, Forcoli, Legoli, Usigliano di Lari, Casciana Terme, Riparbella. Lungo l'Arno ecco molte realtà presepiali storiche come San Romano, Cigoli, San Miniato, Castelfranco di Sotto, le vie dei presepi di Iano e di Marti, le realtà emergenti di Roffia e San Miniato Basso. Poi la Valdelsa con Castelfiorentino, Certaldo, San Casciano Val di Pesa, Staggia Senese fino al presepe della Stazione di Siena e proseguire nella parte sud della Toscana facendo tappa a Sarteano e a Sorano, Trevinano, Monteleone d'Orvieto. E poi Petroio, Cerreto Guidi, Sovigliana, Fucecchio, Montopoli, San Giovanni Valdarno, Gricignano, Sansepolcro, Il Cinquale, Migliano, Le Ville, un lungo elenco di parrocchie, paesi e di cittadine che si rinnova e si arricchisce ogni. (Ren)