Bosnia: premier designato Tegeltija rimuove Acimovic da incarico del ministro dei Diritti umani

- Il premier designato della Bosnia-Erzegovina Zoran Tegeltija ha sostituito oggi il candidato all'incarico del ministro dei Diritti umani Drasko Acimovic con Madjen Bozinovic. Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano "Nezavisne novine", Acimovic, che si dichiara di nazionalità italiana, era stato proposto dal presidente del Partito popolare democratico (Dns) Marko Pavic, in base a un accordo l'Alleanza dei social-democratici indipendenti (Snsd, partito uscito vincitore delle elezioni nella Repubblica Srpska, l'entità serba del paese). Pavic è stato in seguito criticato dal vicepresidente del Dns Nenad Nesic, il quale ha proposto di sostituire Acimovic con Bozinovic. Acimovic è a ogni modo un personaggio apartitico anche se, secondo Pavic, "non è estraneo al Dns". Acimovic ha dichiarato nei giorni scorsi che "mio nonno apparteneva a una famiglia italiana, mentre ma nonna era bulgara". Secondo il sito di informazione "Faktor", Acimovic potrebbe essersi dichiarato italiano per rispettare il principio di rappresentanza delle minoranze nel governo centrale di Sarajevo. (Bos)